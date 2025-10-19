Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 6 Tutuklama

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 6 Tutuklama
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gölcük ve İzmit ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 247 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte silah ve nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ve İzmit ilçelerinde düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüpheli kişilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 247 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 gram kokain, 1 tabanca, 4 fişek, 2 hassas terazi ve 12 bin 900 lira nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A, C.T, E.Y, H.S.Ç, M.A. ve Ş.N.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Haberler.com
