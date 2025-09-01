Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 400 gram sentetik uyuşturucu, 69 kök kenevir ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı, bir şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Kartepe ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 400 gram sentetik uyuşturucu, 69 kök kenevir ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek

Valilikten motosiklet genelgesi: Bunlara asla müsaade edilmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti

Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.