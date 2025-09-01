Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Kartepe ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 400 gram sentetik uyuşturucu, 69 kök kenevir ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri hakkında ise adli kontrol kararı verildi.