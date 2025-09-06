Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 38 kök kenevir ve 7 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce Kartepe ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli A.A. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda, 38 kök kenevir ve 7 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
