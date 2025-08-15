Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyonda 1.9 kilogram sentetik kanabinoid, 874 gram metamfetamin ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce Gölcük ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 916 gram sentetik kannabinoid, 874 gram metamfetamin, 1 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 800 lira, birer av tüfeği, kuru sıkı tabanca, hassas terazi ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.