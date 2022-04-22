Son dakika... Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, 20 Nisan'da Çayırova ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen 3 farklı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 109,5 gram metamfetamin, 49,8 gram skunk, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 385 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen N.A. F.A. F.İ. F.K. N.K ve E.T. tutuklandı.

AA / Güncel