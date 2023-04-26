Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 49 gram esrar, 11,5 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden 7'si ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.