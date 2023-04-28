Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 zanlı yakalandı.

Aramalarında 10,85 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1900 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, birine adli kontrol hükümleri uygulandı.