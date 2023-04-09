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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit, Gölcük ve Körfez ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 136 gram bonzai, 29 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi, E.C., M.A., A.A. ile M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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