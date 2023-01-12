Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikamet ve üst aramalarında 31,80 gram metamfetamin, 1,40 gram esrar, hassas terazi, tabanca ile 26 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen E.Ö, Ç.D, S.D. ve M.R.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Narkotik Kocaeli Güncel Haberler

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