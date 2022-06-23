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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu düzenlenen 4 ayrı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 11,65 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 1 gram kokain, 4 ecstasy hap, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılardan 6'sı, haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.K, A.K, Ç.M, S.O, S.M, O.Ç, H.A, S.C, A.F.S, A.T. ve B.Y. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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