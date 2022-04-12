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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, Gebze ilçesinde yapılan 2 farklı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 94 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden haklarında işlem yapılan 7'si emniyetten serbest bırakıldı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen C.K, A.B, H.K, Ü.Ç, S.T. ve A.A. tutuklandı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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