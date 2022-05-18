Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün Gebze, İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 30 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.G, M.E.H, S.D, Ö.A. ve N.Y. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.