Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün Gebze, İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 30 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.G, M.E.H, S.D, Ö.A. ve N.Y. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Uyuşturucu, Kocaeli, Körfez, Gebze, Güncel, Haberler

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