Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonlarında 111 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 111 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 111 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir ayda yaptığı 84 uygulama ve operasyonda 111 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 93'ü serbest bırakıldı, 16'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 813 gram metamfetamin, 4 kilo 312 gram esrar, 68 gram skunk, 112 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 ecstasy, 7 sentetik ecza, 46 kök kenevir bitkisi, 40 bin 85 TL ve tüfek ele geçirildi. - KOCAELİ