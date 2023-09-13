Kocaeli'de uyuşturucu kullanımı sonucu ölüm davası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genç kızın uyuşturucu kullanımı sonucu ölümüyle ilgili davada, tutuklu yargılanan arkadaşı tahliyesini talep etti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Öykü Yündün'ün (21) uyuşturucu madde kullandıktan sonra ölü bulunmasına ilişkin görülen davada, 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama' ve 'İhmali davranışlı kasten adam öldürme' suçlamalarıyla tutuklu yargılanan arkadaşı Nihat Şeker (40) mahkemede, tahliyesini talep ederek, 'Eve bıraktım sonra da işe gittim. Ölümünde benim herhangi bir kastım ya da ihmalim yok' dedi.

Olay, 13 Temmuz 2021'de Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta meydana geldi. Evinde kalan arkadaşı Öykü Yündün'ü bırakıp, işe giden Nihat Şeker, daha sonra döndü. Yündün, telefona ve kapı ziline tepki vermeyince, Nihat Şeker 1'inci kattaki evine, merdivenle balkondan girdi. Öykü Yündün'ü hareketsiz gören Şeker, belli bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Ekipler, Yündün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede uyuşturucu madde de bulundu. Şüpheli olarak gözaltına alınan Nihat Şeker ise tutuklandı.

UYUŞTURUCUYU NASIL TEMİN ETTİĞİ ARAŞTIRILDI

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Nihat Şeker hakkında 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama' ve 'İhmali davranışlı kasten adam öldürme' suçlarından Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Öykü Yündün'ün ölüm nedeni detaylıca anlatıldı. Otopsi raporunda, Öykü'nün ölümünün uyuşturucu madde kullanımına bağlı zehirlenme ve gelişen komplikasyonlar sonucu olduğu belirlendi. Daha sonra Öykü Yündün'ün uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiği araştırıldı. Şeker'in çalıştığı firmaya ait araçla gece İstanbul'dan uyuşturucu madde alıp İzmit'e döndüğü, Fatih Mahallesi'nden Öykü Yündün'ü aldığı ve sabaha karşı Körfez ilçesinde olayın gerçekleştiği adrese birlikte geldikleri tespit edildi.

YAKLAŞIK 30 DAKİKA SONRA 112'Yİ ARADI

İkili eve girdikten 5 saat sonra Nihat Şeker'in tek başına çıkıp, işe gittiğini belirleyen ekipler, 2 saat sonra 12.08'de adrese dönen Şeker'in evine giremediğini, bahçede hızlı adımlarla dolaştıktan sonra komşusu H.K.'den aldığı merdivenle 12.21'de ikamete girdiğini tespit etti. Telefon kayıtlarına bakıldığında Nihat Şeker'in, eve girdikten yaklaşık 30 dakika sonra, 12.52'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiği ve ambulansın 12.55'te adrese ulaştığı belirlendi. Sanığa merdiven veren komşu H.K. ise ifadesinde, Nihat Şeker'in merdivenle balkona tırmanıp, eve girdikten sonra kendisinden yardım istemediğini belirtti.

'BEN MADDE VERMEDİM'

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Nihat Şeker ve avukatı katıldı. Duruşmada söz verilen Sanık Şeker, Öykü Yündün'ün ölümüyle ilgili, 'Ben maktule uyuşturucu madde vermedim. Kendi uyuşturucu kullanıyordu. Evde maddeleri bulmasın diye bir içimlik uyuşturucuyu yanımda taşıdım. Ben madde vermedim. İstanbul'dan sabah gelmiş. Eve bıraktım sonra da işe gittim. Ölümünde benim herhangi bir kastım ya da ihmalim yok. Tahliyemi isterim' dedi. Sanık avukatı Nihat Şeker'in nisan ayında cezaevinde kalp krizi geçirdiğini, tedavi olması gerektiğini, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)