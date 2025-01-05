Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı

Kocaeli'de Uyuşturucu ile Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu ile Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe'de motosikletli polisler tarafından yapılan bir operasyonda, üstlerinde uyuşturucu bulunan iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin daha önce uyuşturucu suçundan arandığı belirlendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, ilçede şüpheli iki kişiyi durdurdu.

Üstlerinde 39,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen F.Ö. ile Y.A. gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilerden Y.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama" suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
img

Fenerbahçe Hatayspor engelini aştı
img

Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi
img

İş yerindeki bir anlık hatası pahalıya patladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe Hatayspor engelini aştı
İşte şehit polis Fethi Sekin'in görev başındaki görüntüleri
Görüntülerdeki kahramanı, tüm Türkiye yakından tanıyor
'Halkın sorunlarını dinleyin' diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
Özgür Özel'e soğuk duş! Vatandaşa yanıtı bir hayli sert oldu
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler 'Yok artık' dedi
Estetikle 30 yaş gençleşti! Son halini görenler "Yok artık" dedi
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe-Hatayspor MAÇ ÖZETİ! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 6 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.