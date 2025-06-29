Kocaeli'de Ulusal LRF Yarışması Gerçekleştirildi

Kocaeli'de Ulusal LRF Yarışması Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen 'Ulusal LRF Yarışması'na 214 sporcu katıldı. Yarışmada, 177 balık yakalanarak çevre dostu kurallarla yeniden suya bırakıldı. Dereceye girenler ödüllendirildi.

Kocaeli'de 214 sporcunun katıldığı "Ulusal LRF Yarışması" (kıyıdan hafif ekipmanlarla yapılan hassas olta balıkçılığı) gerçekleştirildi.

Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yarışma Yüzbaşılar Sahili'nde yapıldı.

Türkiye'nin 16 farklı ilinden toplam 214 yarışmacının katıldığı organizasyonda, 7 farklı türden 177 balık yakalandı. Kıyıdan yapılan ve çevre dostu kurallarla yürütülen yarışmada, balıklar tartım sonrası yeniden suya bırakıldı.

Yarışmanın genel klasmanında Zonguldak'tan Halil Gönülateş birinciliği elde ederken, Kocaeli'nden Burak Doğukan Dil ikinci, Mert Çaylak ise üçüncü oldu.

Kadınlar klasmanında ise Nurcan Bayram birinci, Sinem Yazıcıoğlu ikinci, Emel Akar üçüncü sırada yer aldı.

"En Büyük Balık" ödülünü ise 29 santimetrelik gelincik balığıyla Aykut Omay kazandı.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı! Şok detaylar

Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Cutha' kazandı

99. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Dudak uçuklatan ödül
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.