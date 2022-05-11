Kocaeli'de ulaşım sistemine ait bisikletlere zarar verilmesi kameraya yansıdı - Haberler

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Kocaeli'de ulaşım sistemine ait bisikletlere zarar verilmesi kameraya yansıdı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de ulaşım sistemine ait bisikletlere zarar verilmesi kameraya yansıdı

Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi'ne (KOBİS) ait istasyonlara uygun yerleştirilmeyen bisikletlere zarar verilmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi'ne (KOBİS) ait istasyonlara uygun yerleştirilmeyen bisikletlere zarar verilmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri son günlerde KOBİS istasyonlarından bisikletlerin kaybolmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kameraları inceleyen ekipler, şüpheli kişilerin istasyonlara giderek, uygun park edilmeyen bisikletleri aldığı ve kullandıktan sonra ıssız yerlerde bıraktığını tespit etti.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Değerli Kocaeliler, KOBİS bisikletlerimizi kullandıktan sonra lütfen turnikelerde yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz. Görüntülerde olduğu gibi kötü niyetli kişiler bisikletleri alarak zarar vermektedir. Parklanma sistemsel olarak tamamlanmadığı için sizin tarafınızdan kullanılmaya devam ettiği kaydedilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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