Kocaeli'de üç kişinin yaralandığı kavgaya karışan bir zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de üç kişinin yaralandığı kavgaya karışan bir zanlı tutuklandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de üç kişinin yaralandığı kavgaya karışan bir zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üç kişinin kesici aletle yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklandı, dört şüpheli ev hapsi kararıyla adli kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üç kişinin kesici aletle yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklandı, dört şüpheli ev hapsi kararıyla adli kontrol altına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Gebze ilçesinde üç kişinin kesici aletle yaralanmasına ilişkin şüpheliler M.A.K, E.Ü, B.E, M.R.D ve Ö.F.T'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ü, B.E, M.R.D ve Ö.F.T. hakkında, çıkarıldıkları mahkemece 90 gün ev hapsi kararı verilerek adli kontrol altına alındıkları, M.A.K'nin ise tutuklandığı kaydedildi.

Aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu iki grup arasındaki kavgada üç kişi yaralanmıştı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title