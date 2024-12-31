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Kocaeli'de TYT Kampı ile Öğrencilere Destek

Kocaeli'de TYT Kampı ile Öğrencilere Destek
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için düzenlediği TYT kampında, uzman eğitmenler eşliğinde yoğun bir eğitim programı sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) kampı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, YKS yolculuğunda sağlam adımlarla ilerleyen öğrencilere yönelik, "Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı ile Kumcağız Gençlik Kampı"nda TYT kampı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kız öğrencilerin Hüma Hatun, erkek öğrencilerin ise Kumcağız Kampı'na katılım sağladığı aktarılan açıklamada, öğrencilerin uzman eğitmenler rehberliğinde yoğun soru çözüm maratonu ve konu tekrarları ile dolu dolu 3 gün geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, kampta öğrencilerle özel olarak hazırlanan sorular ve tekrar programları ile TYT konularının detaylı şekilde ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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