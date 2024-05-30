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Kocaeli'de Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte bandrollü boş makaron, dolu makaron, sigara sarma kağıdı ve tütün ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, yaklaşık 5 ay sürdürülen çalışmanın ardından 8 ev, 2 depo ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 5 milyon 753 bin sahte bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 143 bin 663 dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin sigara sarma kağıdı, 3 sigara sarma makinesi, 372 kilogram kıyılmış tütün, birer kilogramlık 500 boş tütün paketi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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