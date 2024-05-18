Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gebze ve Darıca ilçelerinde 2 iş yeri, 1 ev ve 1 depoda yapılan aramalarda, 776 bin 500 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 116 bin 400 boş makaron, 480 kilogram kıyılmış tütün, 66 kilogram nargile tütünü, 435 paket gümrük kaçağı sigara, 13 elektronik sigara, 3 bin 200 bandrol, 98 bin yaprak sigara sarma kağıdı ile 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'si jandarma personeli 7 yaralı

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

 Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title