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Kocaeli'de Turistleri Taşıyan Minibüs Kazası: 5 Yaralı

Kocaeli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobile çarpan minibüs, turistleri taşıyan minibüste bulunan 3 kişi ile otomobildeki 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.