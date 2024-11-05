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Kocaeli'de TÜPRAŞ'ta Tatbikat Sırasında Patlama Gerçekleşti

Kocaeli'de TÜPRAŞ'ta Tatbikat Sırasında Patlama Gerçekleşti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat sırasında patlama meydana geldi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yetkililer, patlamanın kontrol altında olduğunu ve yaralı olmadığını açıkladı.

KOCAELİ'de, TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama meydana geldi. TÜPRAŞ'tan dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saat 13.00 sıralarında TÜPRAŞ'ta patlama sesi duyuldu. Patlamayla birlikte dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, "Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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