Kocaeli'de Tünelde Kamyonet Devrildi, Trafik Kilitlendi

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Kuzey Marmara Otoyolu T-2 Tüneli'nde lastiği patlayan ev eşyası yüklü kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanırken, sürücü yaralanmadı. Trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

KUZEY Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi T-2 Tüneli'nde lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan ev eşyası yüklü kamyonet, devrildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanırken kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu T-2 Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Ö.S. yönetimindeki 34 US 5511 plakalı ev eşyası yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle 4 şeritli otoyolun 3 şeridi trafiğe kapandı. Ulaşım bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu. Sürücüsünün yaralanmadığı kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/DERİNCE(KOCAELİ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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