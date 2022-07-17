KOCAELİ'DE TÜM YOLLAR AÇIK
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, İstanbul'a dönmeye başladı.
KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, İstanbul'a dönmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün trafik yükünü büyük ölçüde azaltması nedeniyle Kocaeli'de TEM ve D-100 yollarında yoğunluk yaşanmadı.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçirenler, dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a geri dönmeye başladı. Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan, yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirdere Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. D-100 Karayolu'nda da akıcı bir trafik olduğu görüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel