KOCAELİ'DE TÜM YOLLAR AÇIK

KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, İstanbul'a dönmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün trafik yükünü büyük ölçüde azaltması nedeniyle Kocaeli'de TEM ve D-100 yollarında yoğunluk yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçirenler, dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a geri dönmeye başladı. Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan, yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirdere Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. D-100 Karayolu'nda da akıcı bir trafik olduğu görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel