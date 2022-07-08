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Kocaeli'de tüm yollar açık

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
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KURBAN Bayramı tatili için vatandaşlar, İstanbul'dan memleketlerine ve tatil yörelerine gitmeye başladı.

KURBAN Bayramı tatili için vatandaşlar, İstanbul'dan memleketlerine ve tatil yörelerine gitmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün trafik yükünü büyük ölçüde azaltması nedeniyle Kocaeli'de TEM ve D-100 yolunda yoğunluk yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek isteyenler, bugün sabah saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan, yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirpaşa Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. D-100 Karayolu'nda sabah erken saatlerde Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşanan şehir içi trafik yoğunluğu haricinde bir yoğunluk görülmedi.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

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