Kocaeli'de Tramvay Yoluna Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı, 2 Yaralı

Kocaeli'de Tramvay Yoluna Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin tramvay yolundaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Sürücünün 1,05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay yolundaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda M.K. idaresindeki 41 AYL 510 plakalı otomobil ile tramvay yoluna çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan D.N.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan sürücünün 1,05 promil alkollü olduğu, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı

Savaş iki ülkeye sıçradı! İran, ABD üslerini füzeyle vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.