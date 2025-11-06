Kocaeli'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Necmettin Efe (51) hayatını kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Necmettin Efe (51) yönetimindeki 10 HH 342 plakalı traktör, gece saatlerinde Pelitpınarı Mahallesi Goncalar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Traktörün devrildiğini gören Efe'nin arkadaşı durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel