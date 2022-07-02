Kocaeli'de trafodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de trafodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'de trafodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir elektrik trafosunun içerisindeki dağıtım panelini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir elektrik trafosunun içerisindeki dağıtım panelini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün SEDAŞ'a ait elektrik trafosunun içerisindeki dağıtım panelinin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen K.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Şahin Oktay - Güncel

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