Trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada kamyonet sürücüsü bıçakla yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada kamyonet sürücüsü bıçakla yaralandı. Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde ilerleyen kamyonet sürücüsü O.D. (42) ile bir otomobildeki iki kişi arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. İki sürücü de yolda araçlarını durdurdu. Otomobilden inen iki kişi, aracında bekleyen O.D'yi bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı O.D. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. AA / Esmer Geçal - Güncel Güncel Haberler

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