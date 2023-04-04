Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Güncel Haberler

Koceli'nin Gölcük ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Koceli'nin Gölcük ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde ilerleyen otomobildeki K.Ş. ve S.A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü tabancayla ateş ederek K.Ş. ile S.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Gölcük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title