Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Koceli'nin Gölcük ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde ilerleyen otomobildeki K.Ş. ve S.A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü tabancayla ateş ederek K.Ş. ile S.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.