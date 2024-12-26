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Kocaeli'de Trafikte Kavga: İki Yaralı

Kocaeli'de Trafikte Kavga: İki Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir sürücü bacağından yaralanırken, bir kadın yoldan geçerken gelen kurşunla yaralandı. Olay sonrası polis, bir sürücüyü gözaltına aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde araçlarıyla seyreden sürücüler E.B. ile K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler, tabancalarla karşılıklı ateş açtı.

Olayda E.B. bacağından yaralanırken tabancalardan çıkan kurşunlardan biri, o sırada yoldan geçen 34 HGJ 722 plakalı otomobildeki T.S. isimli kadına isabet etti. Ayrıca araca 4 kurşunun daha isabet ettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, K.A'yı gözaltına aldı.

Sürücülerden E.B'nin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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