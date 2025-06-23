Kocaeli'de Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-130 kara yolunda meydana gelen kazada, akaryakıt istasyonundaki elektrik direğine çarpan 18 yaşındaki Esat Bilal Adıgüzel, hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akaryakıt istasyonundaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
D-130 kara yolunda 19 Haziran'da otomobilin akaryakıt istasyonu girişindeki elektrik direğine çarpıp takla atması sonucu yaralanan sürücü 18 yaşındaki Esat Bilal Adıgüzel, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Dün vefat eden Adıgüzel'in cenazesi, Köseköy Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
D-130 kara yolunda Vezirçiftliği Mahallesi İzmit istikametinde seyreden Esat Bilal Adıgüzel (18) idaresindeki 41 AEP 645 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonu girişindeki elektrik direğine çarpmış, takla atarak savrulan otomobil başka bir elektrik direğine çarparak durabilmişti. Kazada Adıgüzel ile araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralanmıştı.