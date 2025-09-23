Kocaeli'de Trafik Kazasında 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstasyon Mahallesi'nde feribot yolu köprülü kavşakta, E.Y. idaresindeki 41 AAT 668 plakalı panelvan ile M.S. yönetimindeki 41 U 0232 plakalı hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 11 yaşındaki Damla Ş, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Çevredeki hastanelere kaldırılan araç sürücüleri ile N.S, P.S. ve S.S.B'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Panelvan ile hafif ticari araç dün çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atmış, araç sürücüleri ile Damla Ş, N.S, P.S. ve S.S.B, çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.