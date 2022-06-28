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Kocaeli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki kişi yaralandı.

Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu Ankara yönünde, A.S. idaresindeki 34 EUF 875 plakalı otomobil ile T.B. yönetimindeki 41 J 4158 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, beton bariyere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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