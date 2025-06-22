Kocaeli'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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18 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında otomobiliyle direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü Esat Bilal Adıgüzel, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçen 18 Haziran'da D-130 karayolunun Başiskele ilçesi geçişinde Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Esat Bilal Adıgüzel idaresindeki 41 AEP 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabela direğine çarpıp takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yaralılar otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Esat Bilal Adıgüzel, dün gece saatlerinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Adıgüzel'in cenazesi bugün Köseköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Nazım Özgün ERBULAN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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