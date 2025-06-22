Kocaeli'de Trafik Kazası Sonrası Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Trafik Kazası Sonrası Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü 18 yaşındaki Esat Bilal Adıgüzel, hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, D-130 karayolunda meydana geldi ve Adıgüzel'in cenazesi bugün defnedildi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü Esat Bilal Adıgüzel (18), tedavi gördüğü hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, geçen 18 Haziran'da D-130 karayolunun Başiskele ilçesi geçişinde Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Esat Bilal Adıgüzel idaresindeki 41 AEP 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabela direğine çarpıp takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yaralılar otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Esat Bilal Adıgüzel, dün gece saatlerinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Adıgüzel'in cenazesi bugün Köseköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek

Savaşa bir ülke daha giriyor: Gemilerinizi uzak tutun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Okan Buruk olabilir

Ronaldo'nun yeni hocası olmaya en yakın aday
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor

Pogba futbola yeniden döndü! Yeni takımına salı günü imza atıyor
Ne gol ama! Kenan Yıldız örümcek ağlarını aldı

Ne gol ama! Milli yıldızımız örümcek ağlarını aldı
4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor

4 ay önce göndermişlerdi! Galatasaray'dan geri istiyorlar
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.