Kocaeli'de Trafik Kazası: Otomobil Trafik Levhasına Çarptı

Kocaeli'de Trafik Kazası: Otomobil Trafik Levhasına Çarptı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

Kara yolunun İstanbul yönünde seyreden M.C. idaresindeki 41 AYH 870 plakalı otomobil, Tatlıkuyu mevkisinde trafik levhasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta mahsur kalan sürücü M.C, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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