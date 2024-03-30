Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı
D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Kara yolunun Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde seyreden H.Ç. idaresindeki 41 ANA 058 plakalı tır, yol kenarında park halindeki 41 TB 096 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kazanın ulaşımı aksatması sonucu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.