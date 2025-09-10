Haberler

Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışan iki otomobilin sürücüleri ve yolcuları hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Atalar Mahallesi geçişi İstanbul istikametinde, C.Ç. idaresindeki 46 LA 523 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 17 AEE 818 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü C.Ç. ile araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametindeki 3 şeritten 2'si bir süreliğine trafiğe kapandı.

Polis ekipleri, araç geçişlerini kontrollü şekilde tek şeritten sağladı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
