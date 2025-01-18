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Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.B. idaresindeki 41 APH 805 plakalı hafif ticari araç ile N.A. yönetimindeki 41 ES 600 plakalı otomobil, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar devrildi.

Kazada, araçların sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Ö.B. ve A.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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