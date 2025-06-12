Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç bariyere çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

KOCAELİ'de hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze geçişi Denizli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 10 NL 021 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada, sürücü S.A. ve araçtaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekibin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçtaki 4 kişinin ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kaza nedeniyle 4 şeritli otoyolun İstanbul yönündeki 2 şeridi trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede bir süre araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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