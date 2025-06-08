Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından D-100 kara yolunda İstanbul istikametine doğru araç yoğunluğu oluştu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın yol ayrımındaki bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre araç yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 kara yolunun Serdar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden T.C. idaresindeki 41 K 6216 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü T.C. ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, araçta bulunan 3 kişinin ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre araç yoğunluğu oluştu. Hafifi ticari aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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