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Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayda yaralananların tedavisi ayakta yapıldı ve kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Kocaeli'den İstanbul yönünde Zafer Y'nin kullandığı 34 GP 1549 plakalı otomobil ile Yusuf T. yönetimindeki 34 BG 9455 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
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