Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Ağır Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Otomobilin cip ile çarpışması sonucu cip takla attı.

KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobil ile çarpışan cipin takla attığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Sevindikli Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Furkan U. (23) yönetimindeki 06 CBP 476 plakalı otomobil ile Kerim A. (53) yönetimindeki 34 MCC 171 plakalı cip çarpıştı. Savrulan cip, çarptığı bariyeri yerinden söküp, takla attı. Kazayı gören sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptıkları kontrollerde, cipteki Serpil A. (42) ve Sudanur B.'nin (26) yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A. ile diğer otomobilin sürücüsü Furkan U. ve yanındaki Nilüfer U. (50), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
