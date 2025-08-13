Kocaeli'de Trafik Işıklarında 'Özgür Gazze' Protestosu

Kocaeli'de Trafik Işıklarında 'Özgür Gazze' Protestosu
Kocaeli'de, İzmit ilçesindeki trafik ışıklarına 'Free Gaza' ve 'Stop Israel' yazıları yerleştirilerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekildi.

Kocaeli'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları trafik ışıklarıyla protesto edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmit ilçesindeki bazı trafik ışıklarına "Free Gaza" (Özgür Gazze ) ve "Stop Israel (İsrail'i durdurun)" yazıları yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yazıların Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için yerleştirildiği anlatıldı.

Trafik ışıklarına yapıştırılan etiketlerle, kırmızı yandığında "Stop Israel", yeşil yandığında "Free Gaza" yazılarının görünmesi sağlandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
