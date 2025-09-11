Kocaeli'de Toplu Taşımada 78 İhlale 230 Bin Lira Para Cezası

Kocaeli'de toplu taşımada yaşanan 78 ihlale toplam 230 bin 334 lira para cezası kesildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eylül ayının ikinci İl Encümen Toplantısı yapıldı.

Toplu taşımadaki ihlallerin de görüşüldüğü toplantıda 78 şikayet dilekçesi ve zabıta tutanakları incelenerek para cezaları onaylandı.

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce değerlendirilen şikayetlerde, yolcularla sürekli tartışan bir şoförün çalışma kartı 1 yıl süreyle askıya alınırken, duraklarda durmayan 6 otobüs sürücüsüne de bağlama cezası verildi.

Toplantıda, tespit edilen 78 ihlal için sorumlu sürücülere 2 bin 953 lira olmak üzere toplam 230 bin 334 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın sunduğu gündem maddesinde bir zincir markete gürültü kirliliği yaptıkları gerekçesiyle 111 bin 361 lira para cezası kesildi.