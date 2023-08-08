Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silosunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de TMO silosunda patlama: 10 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silosunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın sesi Gölcük, Körfez ve Karamürsel'den de duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.