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Kocaeli'de tırmanış yaparken düşen kişi yaralandı

Kocaeli'de tırmanış yaparken düşen kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırmanış yaparken düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırmanış yaparken düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Selim Koş, Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tırmanış yaptığı sırada 2 metre yükseklikten dengesini kaybederek kayalık zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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