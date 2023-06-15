Kocaeli'de tırmanış yaparken düşen kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırmanış yaparken düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırmanış yaparken düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Selim Koş, Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tırmanış yaptığı sırada 2 metre yükseklikten dengesini kaybederek kayalık zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel