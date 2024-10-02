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Kocaeli'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Çayırova'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Turan Vural, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Asım A. hafif yaralanarak hastaneye sevk edildi ve gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Asım A. yönetimindeki 34 KF 2160 plakalı tır, Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde karşı şeride geçerek, Turan Vural idaresindeki 34 BGP 60 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ağır yaralı sürücü Vural, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vural, hayatını kaybetti.

Vural'ın cesedi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hafif yaralanan tır sürücüsü Asım A, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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